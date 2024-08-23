Ураков Алексей Никитин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1897 ст.
Дата смерти11.01.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1897 ст.
Смерть
11.01.1899 ст.
Починка Овечкина крестьянина Никиты Тимофеева Уракова сын Алексей в возрасте 2 лет - от кашля. МК 1899 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 218об-219, №4)
Похороны
13.01.1899 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на кладбище. МК 1899 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 218об-219, №4)