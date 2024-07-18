Ураков Фёдор Никитин
Место рождения
Дата рождения15.02.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1905 ст.
Запись в МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-108, лист 144об-145. №8)
Крещение
16.02.1905 ст.
Восприемник - деревни Онучина запасной солдат Михаил Васильев Михеев. Запись в МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-108, лист 144об-145. №8)
Восприемник
13.02.1915 ст.
Восприемник на крещении родного брата Алексея [Фёдорова Уракова]. МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 166об-167, №22)
Смерть
Неизвестно