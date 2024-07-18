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Ураков Фёдор Никитин

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

15.02.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1905 ст.

Отец: Ураков Никита Тимофеев

Мать: Уракова (Жолобова) Ксения Дмитриева

Запись в МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-108, лист 144об-145. №8)
Крещение
16.02.1905 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник - деревни Онучина запасной солдат Михаил Васильев Михеев. Запись в МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-108, лист 144об-145. №8)
Восприемник
13.02.1915 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник на крещении родного брата Алексея [Фёдорова Уракова]. МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 166об-167, №22)
Смерть
Неизвестно

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