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Ураков Алексей Никитин

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

10.02.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1915 ст.

Отец: Ураков Никита Тимофеев

Мать: Уракова (Жолобова) Ксения Дмитриева

МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 166об-167, №22)
Крещение
13.02.1915 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник - сын их Фёдор [Никитин Ураков]. МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 166об-167, №22)
Смерть
Неизвестно

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