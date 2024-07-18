Ураков Алексей Никитин
Место рождения
Дата рождения10.02.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1915 ст.
МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 166об-167, №22)
Крещение
13.02.1915 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник - сын их Фёдор [Никитин Ураков]. МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 166об-167, №22)
Смерть
Неизвестно