(Уракова) Антонина Никитина
Место рождения
Дата рождения29.05.1902 ст.
Дата смерти09.12.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1902 ст.
Запись в МК 1902 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-4-333 (107), лист 20об-21, №47).
Крещение
30.05.1902 ст.
Восприемница: того же починка крестьянина Ивана Сергеева Овечкина жена Марфа Александрова. Запись в МК 1902 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-107, лист 20об-21, №47).
Похороны
11.12.1904
Погребена на кладбище. Запись в МК за 1904 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 136об-137, №79).
Смерть
09.12.1904 ст.
В возрасте 2 лет - от кашля. Запись в МК за 1904 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 136об-137, №79).