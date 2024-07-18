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(Уракова) Антонина Никитина

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

29.05.1902 ст.

Дата смерти

09.12.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
29.05.1902 ст.

Отец: Ураков Никита Тимофеев

Мать: Уракова (Жолобова) Ксения Дмитриева

Запись в МК 1902 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-4-333 (107), лист 20об-21, №47).
Крещение
30.05.1902 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: того же починка крестьянина Ивана Сергеева Овечкина жена Марфа Александрова. Запись в МК 1902 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-107, лист 20об-21, №47).
Похороны
11.12.1904
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена на кладбище. Запись в МК за 1904 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 136об-137, №79).
Смерть
09.12.1904 ст.
В возрасте 2 лет - от кашля. Запись в МК за 1904 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 136об-137, №79).

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