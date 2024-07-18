Ураков Пётр Никитин
Место рождения
Дата рождения03.12.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1908 ст.
Запись в МК за 1908 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 35об-36, №97)
Крещение
05.12.1908 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: деревни Пинжанура крестьянин Александр Васильев Безсонов. Запись в МК за 1908 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 35об-36, №97)
Смерть
Неизвестно