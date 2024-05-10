Монвиж-Монтвид Людвиг (Ludwik) Антонович Между 26.05.1780 и 25.05.1781 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Людвиг (Ludwik) Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 26.05.1780 и 25.05.1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1728 г.р.

Мать

Между 1738 и 1739 г.р.

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Между 26.05.1780 и 25.05.1781 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Антон (Antoni) Станиславович

Мать: Монвиж-Монтвид (Жиркевич) Фроня (Франческа)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна

Упоминание
Неизвестно
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 25, Дело 5515 -- «О дворянстве рода Монвиж-Монтвид»
Упоминание
Неизвестно
Адрес-календарь Российской империи | Общая роспись начальствующих и прочих должостных лиц в Российской Империи. | Официальный справочник. | 1810 г., ч 2., стр. 411-412
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный. Кавалерист
Место жительства
Неизвестно
Могилевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
До 21.05.1805 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Феликс Иван Людвигович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна

Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Рождение ребёнка
26.05.1806 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Антон Никодим Людвигович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Монвиж-Монтвид Михаил Людвигович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Монвиж-Монтвид (Монвиж-Монтвид) Екатерина Людвиговна

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1810 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Станислав Людвигович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна

Год рождения взят из дела о дворянстве. | В послужном списке указывается 1812 год.
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Монвиж-Монтвид (Монвиж-Монтвид) Анна-Мария Людвиговна

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
До 16.04.1816 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Фаддей (Tadeusz) Людвигович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
До 02.02.1818

Сын: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
До 13.01.1820 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Христофор Людвигович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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