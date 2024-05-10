Монвиж-Монтвид Людвиг (Ludwik) Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 26.05.1780 и 25.05.1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 26.05.1780 и 25.05.1781 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 25, Дело 5515 -- «О дворянстве рода Монвиж-Монтвид»
Упоминание
Неизвестно
Адрес-календарь Российской империи | Общая роспись начальствующих и прочих должостных лиц в Российской Империи. | Официальный справочник. | 1810 г., ч 2., стр. 411-412
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный. Кавалерист
Место жительства
Неизвестно
Могилевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
До 21.05.1805 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Феликс Иван Людвигович
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна
Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Рождение ребёнка
26.05.1806 ст.
Рождение ребёнка
1807
Рождение ребёнка
1809
Рождение ребёнка
08.09.1810 ст.
Год рождения взят из дела о дворянстве. | В послужном списке указывается 1812 год.
Рождение ребёнка
1814
Рождение ребёнка
До 16.04.1816 ст.
Рождение ребёнка
До 02.02.1818
Рождение ребёнка
До 13.01.1820 ст.
Смерть
Неизвестно