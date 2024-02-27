Монвиж-Монтвид (Монвиж-Монтвид) Анна-Мария Людвиговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монвиж-Монтвид (Монвиж-Монтвид) Анна-Мария Людвиговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 14.03.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 14.03.1814 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Людвиг (Ludwik) Антонович

Мать: Монвиж-Монтвид Александра Ивановна

Крещение
14.03.1814 ст.
Костюковичи, Климовичский уезд, Могилевская губерния
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 25, Дело 5515 - О дворянстве рода Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно
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