Монвиж-Монтвид (Монвиж-Монтвид) Анна-Мария Людвиговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 14.03.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 14.03.1814 ст.
Крещение
14.03.1814 ст.
Костюковичи, Климовичский уезд, Могилевская губерния
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 25, Дело 5515 - О дворянстве рода Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно