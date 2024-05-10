Монвиж-Монтвид Феликс Иван Людвигович До 21.05.1805 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Феликс Иван Людвигович

Место рождения

Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область

Дата рождения

До 21.05.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 21.05.1805 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Людвиг (Ludwik) Антонович

Мать: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна

Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Крещение
21.05.1805 ст.
Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 25, Дело 5515 – «О дворянстве рода Монвиж-Монтвид», Л. 62 | Переводъ съ Латинскаго. | Метрическая ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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