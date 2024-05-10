Монвиж-Монтвид Феликс Иван Людвигович
Место рождения
Дата рожденияДо 21.05.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 21.05.1805 ст.
Крещение
21.05.1805 ст.
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 25, Дело 5515 – «О дворянстве рода Монвиж-Монтвид», Л. 62 | Переводъ съ Латинскаго. | Метрическая ... Показать все
Смерть
Неизвестно