Монвиж-Монтвид Михаил Людвигович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Крещение
24.11.1807 ст.
Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 25, Дело 5515 - О дворянстве рода Монвиж-Монтвид
Военная служба
1836
36-й пехотный Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского полк, Российская империя
Род войск: Сухопутные войска. Пехота | В «Деле о дворянстве рода Монвиж-Монтвид» фигурирует запрос Инспекторского департамента Главного штаба Е.И.В. от 28 апреля 1836 г. за № 3709 в Герольдию о том, с... Показать все
Смерть
Неизвестно