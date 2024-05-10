Монвиж-Монтвид Антон Никодим Людвигович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1806 ст.
Крещение
09.09.1806 ст.
Дубровица, Климовичский район, Могилёвская область
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 25, Дело 5515 – О дворянстве рода Монвиж-Монтвид, Л. 64-64об | Переводъ съ Латинскаго. | Въ метрич... Показать все
Военная служба
1827
9-й драгунский Казанский Ея Императорского Высочества Великой Княгини Марии Николаевны полк, Российская империя
Род войск: Сухопутные войска. Армейская кавалерия | В «Деле о дворянстве рода Монвиж-Монтвид» фигурирует запрос Инспекторского департамента Главного штаба Е.И.В. от 25 июня 1827 г. за № 7087 в Герольд... Показать все
Смерть
Неизвестно