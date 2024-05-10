Монвиж-Монтвид (Монвиж-Монтвид) Екатерина Людвиговна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид (Монвиж-Монтвид) Екатерина Людвиговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Монвиж-Монтвид Людвиг (Ludwik) Антонович

Мать: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна

Крещение
15.10.1809 ст.
Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 25, Дело 5515 - О дворянстве рода Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно

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