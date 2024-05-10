Монвиж-Монтвид Христофор Людвигович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 13.01.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 13.01.1820 ст.
Крещение
13.01.1820 ст.
Муравилье, Костюковичский район, Могилёвская область
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 25, Дело 5515 - О дворянстве рода Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно