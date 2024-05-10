Монвиж-Монтвид Христофор Людвигович До 13.01.1820 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Христофор Людвигович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 13.01.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
До 13.01.1820 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Людвиг (Ludwik) Антонович

Мать: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна

Крещение
13.01.1820 ст.
Муравилье, Костюковичский район, Могилёвская область
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 25, Дело 5515 - О дворянстве рода Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно

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