Монвиж-Монтвид Фаддей (Tadeusz) Людвигович До 16.04.1816 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Фаддей (Tadeusz) Людвигович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 16.04.1816 ст.

Дата смерти

До 1868

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 16.04.1816 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Людвиг (Ludwik) Антонович

Мать: Монвиж-Монтвид (Миткевич) Александра Ивановна

Крещение
16.04.1816 ст.
Муравилье, Костюковичский район, Могилёвская область
Из Дела о дворянстве рода Монвиж-Монтвид: | 1816 года Апрѣля 16 дня. Окрещенъ Маривильской Унитской Церкви приходскимъ настоятелемъ, ордена св. Василия Великаго Іеромонахомъ Викторомъ Зброжкомъ, младе... Показать все
Бракосочетание
До 1850

Жена: Монвиж-Монтвид (Келлер) София Михайловна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Монвиж-Монтвид Михаил Фаддеевич

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Келлер) София Михайловна

Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Монвиж-Монтвид Антон Фаддеевич

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Келлер) София Михайловна

В посемейном списке от 28 декабря 1868 г., Антону Фаддевичу 12 лет. | РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16562 - О дворянств... Показать все
Смерть
До 1868
В посемейном списке за 1868 год София Михайловна записана «вдова. Отзюда взята дата смерти Фаддея Людвиговича.

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