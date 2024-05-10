Монвиж-Монтвид Фаддей (Tadeusz) Людвигович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 16.04.1816 ст.
Дата смертиДо 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
До 16.04.1816 ст.
Крещение
16.04.1816 ст.
Муравилье, Костюковичский район, Могилёвская область
Из Дела о дворянстве рода Монвиж-Монтвид: | 1816 года Апрѣля 16 дня. Окрещенъ Маривильской Унитской Церкви приходскимъ настоятелемъ, ордена св. Василия Великаго Іеромонахомъ Викторомъ Зброжкомъ, младе... Показать все
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
1851
Сын: Монвиж-Монтвид Михаил Фаддеевич
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Келлер) София Михайловна
Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Рождение ребёнка
1856
Сын: Монвиж-Монтвид Антон Фаддеевич
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Келлер) София Михайловна
В посемейном списке от 28 декабря 1868 г., Антону Фаддевичу 12 лет. | РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16562 - О дворянств... Показать все
Смерть
До 1868
В посемейном списке за 1868 год София Михайловна записана «вдова. Отзюда взята дата смерти Фаддея Людвиговича.