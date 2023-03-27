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Орлов Николай Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

21.01.1883

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Орлов Дмитрий Алексеев

Мать: Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева

Работа или профессия
13.07.1861
г. Суздаль Екатерининский собор
дьячок
Работа или профессия
20.11.1864
погост Индрус
священник
Рождение ребёнка
15.08.1867

Сын: Орлов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева

погост Индрус Гороховецкого уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
16.05.1869

Сын: Орлов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева

Награда
1870
погост Индрус
награжден набедренником
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Авророва Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева

Рождение ребёнка
1872

Сын: Орлов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева

Работа или профессия
1872
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирс
священник
Рождение ребёнка
26.12.1873

Сын: Орлов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева

погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
10.02.1875

Сын: Орлов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева

погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
07.09.1876

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева

погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирс
Рождение ребёнка
18.08.1878

Сын: Орлов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева

погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Награда
01.04.1879
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирс
награжден скуфьею
Рождение ребёнка
03.03.1880

Сын: Орлов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева

погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
26.08.1881

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева

погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Любовь Андреева

Смерть
21.01.1883
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Причина смерти: От тифа
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