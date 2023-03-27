Орлов Николай Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти21.01.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Работа или профессия
13.07.1861
г. Суздаль Екатерининский собор
дьячок
Работа или профессия
20.11.1864
погост Индрус
священник
Рождение ребёнка
15.08.1867
Сын: Орлов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева
погост Индрус Гороховецкого уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
16.05.1869
Сын: Орлов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева
Награда
1870
погост Индрус
награжден набедренником
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Авророва Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева
Работа или профессия
1872
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирс
священник
Рождение ребёнка
26.12.1873
Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
10.02.1875
Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
07.09.1876
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирс
Рождение ребёнка
18.08.1878
Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Награда
01.04.1879
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирс
награжден скуфьею
Рождение ребёнка
03.03.1880
Сын: Орлов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
26.08.1881
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Орлова Любовь Андреева
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Любовь Андреева
Смерть
21.01.1883
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Причина смерти: От тифа