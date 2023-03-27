Орлова (Золотовская) Любовь Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Золотовская) Любовь Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1892

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Золотовский Андрей Иванович

Мать: Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.08.1867

Сын: Орлов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев

погост Индрус Гороховецкого уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
16.05.1869

Сын: Орлов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Авророва Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев

Рождение ребёнка
1872

Сын: Орлов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев

Рождение ребёнка
26.12.1873

Сын: Орлов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев

погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
10.02.1875

Сын: Орлов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев

погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
07.09.1876

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев

погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирс
Рождение ребёнка
18.08.1878

Сын: Орлов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев

погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
03.03.1880

Сын: Орлов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев

погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
26.08.1881

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев

погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Николай Дмитриев

Смерть
После 1892
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