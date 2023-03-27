Орлова (Золотовская) Любовь Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Золотовский Андрей Иванович
Мать: Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.08.1867
Сын: Орлов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев
погост Индрус Гороховецкого уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
16.05.1869
Сын: Орлов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Авророва Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев
Рождение ребёнка
26.12.1873
Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
10.02.1875
Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
07.09.1876
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирс
Рождение ребёнка
18.08.1878
Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
03.03.1880
Сын: Орлов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
26.08.1881
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Дмитриев
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1892