(Золотовская) Марья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Золотовский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Праскева Андреевна
Отец ребёнка: Золотовский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Золотовский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Орлова Любовь Андреева
Отец ребёнка: Золотовский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Золотовский Павел Андреевич
Отец ребёнка: Золотовский Андрей Иванович