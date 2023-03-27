(Золотовская) Марья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Золотовская) Марья Тимофеевна

(Золотовская) Марья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Золотовский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Праскева Андреевна

Отец ребёнка: Золотовский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Золотовский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Орлова Любовь Андреева

Отец ребёнка: Золотовский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Золотовский Павел Андреевич

Отец ребёнка: Золотовский Андрей Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close