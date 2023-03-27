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(Золотовская) Марья Андреевна
(Золотовская) Марья Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1838
Пол
Женский
Отец
Золотовский Андрей Иванович
1808 г.р.
Мать
(Золотовская) Марья Тимофеевна
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Золотовский Андрей Иванович
Мать:
Марья Тимофеевна
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