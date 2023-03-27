(Золотовская) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золотовская) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Золотовский Андрей Иванович

Мать: Марья Тимофеевна

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