Орлов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Иван Николаевич

Место рождения

погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

18.08.1878

Дата смерти

09.01.1883

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1878

Отец: Орлов Николай Дмитриев

Мать: Орлова Любовь Андреева

погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Смерть
09.01.1883
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
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