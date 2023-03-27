Орлов Иван Николаевич
Место рожденияпогост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Дата рождения18.08.1878
Дата смерти09.01.1883
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1878
Отец: Орлов Николай Дмитриев
Мать: Орлова Любовь Андреева
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Смерть
09.01.1883
погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии