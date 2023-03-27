Орлов Алексей Николаевич
Место рожденияпогост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии
Дата рождения10.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Преображенская (Орлова) Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева
Сын: Орлов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева
Дочь: (Орлова) Алевтина Алексеевна
Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева
Дочь: (Орлова) Фаина Алексеевна
Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева
Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева
Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева
Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева
Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева
Дочь: (Орлова) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева
Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева
Дочь: (Орлова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева
Дочь: Чемоданова (Орлова) Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева