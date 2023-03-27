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Орлов Алексей Николаевич

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Место рождения

погост Богоявленский Вязниковского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

10.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1875

Отец: Орлов Николай Дмитриев

Мать: Орлова (Золотовская) Любовь Андреева

Образование
1890
Муром, округ Муром, Владимирская область
закончил Муромское духовное училище
Образование
1896
Владимир, город Владимир, Владимирская область
закончил Владимирскую духовную семинарию
Работа или профессия
20.09.1896
назначен учителем
Награда
15.05.1897
Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
пожалован темно-бронзовой медалью за проведение переписи
Бракосочетание
25.07.1897

Жена: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Супруг(-а): Марья Парфениева (Альбицкая)
Работа или профессия
10.08.1897
Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
рукоположен во священника
Рождение ребёнка
13.07.1898

Дочь: Преображенская (Орлова) Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.1899

Сын: Орлов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
20.09.1900
Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
назначен заведующим законоучителем в Жайской женской церковно-приходской школе
Рождение ребёнка
12.05.1901

Дочь: (Орлова) Алевтина Алексеевна

Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Награда
08.03.1903
Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
награжден набедренником
Рождение ребёнка
13.05.1903

Дочь: (Орлова) Фаина Алексеевна

Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.12.1904

Сын: Орлов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1906

Сын: Орлов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
01.09.1908
Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
определен законоучителем Жайского земского училища
Награда
10.03.1909
Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
награжден скуфьею
Рождение ребёнка
02.04.1909

Сын: Орлов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.05.1916

Сын: Орлов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1918

Дочь: (Орлова) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.07.1921

Сын: Орлов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.01.1923

Дочь: (Орлова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.09.1924

Дочь: Чемоданова (Орлова) Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

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