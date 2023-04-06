Преображенская (Орлова) Юлия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенская (Орлова) Юлия Алексеевна

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Место рождения

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.07.1898

Дата смерти

08.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1898

Отец: Орлов Алексей Николаевич

Мать: Орлова Марья Парфениева

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.09.1924

Сын: Преображенский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Преображенский Михаил Никифорович

досчатое
Рождение ребёнка
19.06.1926

Сын: Преображенский Лев Михайлович

Отец ребёнка: Преображенский Михаил Никифорович

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преображенский Михаил Никифорович

Смерть
08.02.1966
пос. Досчатое, Россия
Похороны
Неизвестно
пос. Досчатое, Россия
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