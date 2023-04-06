Преображенская (Орлова) Юлия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1898
Дата смерти08.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1898
Отец: Орлов Алексей Николаевич
Мать: Орлова Марья Парфениева
Рождение ребёнка
28.09.1924
Сын: Преображенский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Преображенский Михаил Никифорович
досчатое
Рождение ребёнка
19.06.1926
Сын: Преображенский Лев Михайлович
Отец ребёнка: Преображенский Михаил Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1966
пос. Досчатое, Россия
Похороны
Неизвестно
пос. Досчатое, Россия