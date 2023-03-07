Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева
Место рождения
Дата рождения22.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1881
Бракосочетание
25.07.1897
Супруг(-а): Марья Парфениева (Альбицкая)
Рождение ребёнка
13.07.1898
Дочь: Преображенская Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
25.12.1899
Сын: Орлов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
12.05.1901
Дочь: Алевтина Алексеевна
Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
13.05.1903
Дочь: Фаина Алексеевна
Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
17.12.1904
Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
03.08.1906
Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
02.04.1909
Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
22.05.1916
Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
12.08.1918
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
08.07.1921
Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
22.01.1923
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
12.09.1924
Дочь: Чемоданова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич
Смерть
Неизвестно