Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Альбицкая) Марья Парфениева

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Место рождения

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

22.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1881

Отец: Альбицкий Парфений Петрович

Мать: Альбицкая Марья Ермилова

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
25.07.1897

Муж: Орлов Алексей Николаевич

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Супруг(-а): Марья Парфениева (Альбицкая)
Рождение ребёнка
13.07.1898

Дочь: Преображенская Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.1899

Сын: Орлов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.05.1901

Дочь: Алевтина Алексеевна

Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.05.1903

Дочь: Фаина Алексеевна

Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.12.1904

Сын: Орлов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1906

Сын: Орлов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.04.1909

Сын: Орлов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.05.1916

Сын: Орлов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1918

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.07.1921

Сын: Орлов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.01.1923

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.09.1924

Дочь: Чемоданова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Орлов Алексей Николаевич

Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Жайск, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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