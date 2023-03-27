Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1827
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Алексеев
село Шиморское Меленковской округи Владимирской губ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евгения Дмитриева
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Алексеев
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Алексеев
Рождение ребёнка
18.02.1836
Сын: Орлов Павел Дмитриев
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Алексеев
село Шиморское Меленковской округи Владимирской губ
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Алексеев
Рождение ребёнка
24.07.1841
Сын: Орлов Петр Дмитриев
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Алексеев
село Шиморское Меленковской округи Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно