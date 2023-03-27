Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1827

Сын: Орлов Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Алексеев

село Шиморское Меленковской округи Владимирской губ
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евгения Дмитриева

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Алексеев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Орлов Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Алексеев

Рождение ребёнка
18.02.1836

Сын: Орлов Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Алексеев

село Шиморское Меленковской округи Владимирской губ
Рождение ребёнка
1838

Сын: Орлов Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Алексеев

Рождение ребёнка
24.07.1841

Сын: Орлов Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Алексеев

село Шиморское Меленковской округи Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Дмитрий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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