Шиморское
город Выкса, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3222Шиморское, с. вл.при прудах и колодцах.2020152580622Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1313. Шиморское, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 240, жителей 1448, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, маслобойня, 5 Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
3864Шиморское село221739716025—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
19703Шиморскоераб.посёлок55°19'42°02'N-38-025
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22715000071рп Шиморскоерабочий поселок