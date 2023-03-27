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Орлов Дмитрий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: (орлов) Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1827

Сын: Орлов Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева

село Шиморское Меленковской округи Владимирской губ
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евгения Дмитриева

Мать ребёнка: Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева

Рождение ребёнка
1834

Сын: Орлов Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева

Рождение ребёнка
18.02.1836

Сын: Орлов Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева

село Шиморское Меленковской округи Владимирской губ
Рождение ребёнка
1838

Сын: Орлов Николай Дмитриев

Мать ребёнка: Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева

Рождение ребёнка
24.07.1841

Сын: Орлов Петр Дмитриев

Мать ребёнка: Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева

село Шиморское Меленковской округи Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева

Смерть
После 1860
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