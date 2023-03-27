Орлов Дмитрий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: (орлов) Алексей
Рождение ребёнка
13.08.1827
Мать ребёнка: Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева
село Шиморское Меленковской округи Владимирской губ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евгения Дмитриева
Мать ребёнка: Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева
Рождение ребёнка
18.02.1836
Сын: Орлов Павел Дмитриев
Мать ребёнка: Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева
село Шиморское Меленковской округи Владимирской губ
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева
Рождение ребёнка
24.07.1841
Сын: Орлов Петр Дмитриев
Мать ребёнка: Орлова Евдокея (Авдотья) Андреева
село Шиморское Меленковской округи Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1860