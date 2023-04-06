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Анисия (Илларионова)

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.12.1839

Дата смерти

21.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1839

Отец: Лаврентий Сергеев

Мать: Марфа Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1858

Муж: Филимон Давидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1859

Сын: Андрей Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Давидов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1861

Сын: Роман Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Давидов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Устин Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Давидов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Христина Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Давидов

Рождение ребёнка
15.12.1871

Сын: Пётр Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Давидов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1873

Сын: Павел Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Давидов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1875

Дочь: Матрона Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Давидов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1876

Сын: Павел Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Давидов

Рождение ребёнка
28.01.1877

Сын: Григорий Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Давидов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1880

Сын: Алексей Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Давидов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
21.12.1897
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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