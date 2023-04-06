Анисия (Илларионова)
Место рождения
Дата рождения23.12.1839
Дата смерти21.12.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1839
Отец: Лаврентий Сергеев
Мать: Марфа Петрова
Бракосочетание
24.01.1858
Муж: Филимон Давидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1859
Сын: Андрей Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Давидов
Рождение ребёнка
30.09.1861
Сын: Роман Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Давидов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Устин Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Давидов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Христина Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Давидов
Рождение ребёнка
15.12.1871
Сын: Пётр Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Давидов
Рождение ребёнка
03.11.1873
Сын: Павел Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Давидов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1875
Дочь: Матрона Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Давидов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1876
Сын: Павел Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Давидов
Рождение ребёнка
28.01.1877
Сын: Григорий Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Давидов
Рождение ребёнка
28.09.1880
Сын: Алексей Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Давидов
Смерть
21.12.1897