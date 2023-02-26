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Пётр Филимонов

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1871

Отец: Филимон Давидов

Мать: Анисия (Илларионова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1895

Жена: Пелагея Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1896

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Пелагея Захарова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1899

Дочь: Фёкла Петрова

Мать ребёнка: Пелагея Захарова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Пелагея Захарова

Смерть
Неизвестно

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