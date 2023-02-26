Пётр Филимонов
Место рождения
Дата рождения15.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1871
Отец: Филимон Давидов
Мать: Анисия (Илларионова)
Бракосочетание
03.02.1895
Жена: Пелагея Захарова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1896
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Пелагея Захарова
Рождение ребёнка
20.11.1899
Дочь: Фёкла Петрова
Мать ребёнка: Пелагея Захарова
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Пелагея Захарова
Смерть
Неизвестно