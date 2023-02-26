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Пелагея Захарова

Место рождения

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: ?

Мать: ?

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1895

Муж: Пётр Филимонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1896

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Пётр Филимонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1899

Дочь: Фёкла Петрова

Отец ребёнка: Пётр Филимонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Филимонов

Смерть
Неизвестно

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