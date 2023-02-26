Пелагея Захарова
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1895
Муж: Пётр Филимонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1896
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Пётр Филимонов
Рождение ребёнка
20.11.1899
Дочь: Фёкла Петрова
Отец ребёнка: Пётр Филимонов
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Филимонов
Смерть
Неизвестно