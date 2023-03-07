Роман Филимонов
Место рождения
Дата рождения30.09.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1861
Отец: Филимон Давидов
Мать: Анисия (Илларионова)
Бракосочетание
12.02.1888
Жена: Евдокия Александрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1888
запасной рядовой
Рождение ребёнка
27.07.1891
Сын: Прохор Романов
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1894
Дочь: Гликерия Романова
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
17.01.1897
Сын: Дмитрий Романов
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
30.07.1898
Сын: Маркел Романов
Мать ребёнка: Евдокия Александрова
Смерть
Неизвестно