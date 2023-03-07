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Роман Филимонов

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.09.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1861

Отец: Филимон Давидов

Мать: Анисия (Илларионова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.02.1888

Жена: Евдокия Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1888
запасной рядовой
Рождение ребёнка
27.07.1891

Сын: Прохор Романов

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1894

Дочь: Гликерия Романова

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1897

Сын: Дмитрий Романов

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1898

Сын: Маркел Романов

Мать ребёнка: Евдокия Александрова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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