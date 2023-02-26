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Евдокия Александрова

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Место рождения

д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: ?

Мать: ?

д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1888

Муж: Роман Филимонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1891

Сын: Прохор Романов

Отец ребёнка: Роман Филимонов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1894

Дочь: Гликерия Романова

Отец ребёнка: Роман Филимонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1897

Сын: Дмитрий Романов

Отец ребёнка: Роман Филимонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1898

Сын: Маркел Романов

Отец ребёнка: Роман Филимонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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