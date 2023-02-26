Евдокия Александрова
Место рожденияд.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.02.1888
Муж: Роман Филимонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1891
Сын: Прохор Романов
Отец ребёнка: Роман Филимонов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1894
Дочь: Гликерия Романова
Отец ребёнка: Роман Филимонов
Рождение ребёнка
17.01.1897
Сын: Дмитрий Романов
Отец ребёнка: Роман Филимонов
Рождение ребёнка
30.07.1898
Сын: Маркел Романов
Отец ребёнка: Роман Филимонов
Смерть
Неизвестно