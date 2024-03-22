Лаврентий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврентий Сергеев

Лаврентий Сергеев

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Сергей Алексеев

Мать: Харитина Яковлева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1835

Жена: Марфа Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.06.1837

Сын: Пётр Лаврентиев

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1839

Дочь: Анисия (Илларионова)

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Лаврентиева

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1845

Дочь: Агафия Лаврентиева

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1848

Сын: Иван Лаврентиев

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1853

Дочь: Анна Лаврентиева

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close