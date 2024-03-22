Лаврентий Сергеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: Сергей Алексеев
Мать: Харитина Яковлева
Бракосочетание
28.10.1835
Жена: Марфа Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.06.1837
Сын: Пётр Лаврентиев
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
23.12.1839
Дочь: Анисия (Илларионова)
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Лаврентиева
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
03.02.1845
Дочь: Агафия Лаврентиева
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
26.06.1848
Сын: Иван Лаврентиев
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
25.07.1853
Дочь: Анна Лаврентиева
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Смерть
Неизвестно