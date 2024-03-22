Сергей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Алексеев

Сергей Алексеев

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1778

Дата смерти

20.07.1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1802

Сын: Аким Сергеев

Мать ребёнка: Харитина Яковлева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Малахий Сергеев

Мать ребёнка: Харитина Яковлева

Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Лаврентий Сергеев

Мать ребёнка: Харитина Яковлева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1823

Сын: Дмитрий Сергеев

Мать ребёнка: Пелагия Тимофеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Илья Сергеев

Мать ребёнка: Пелагия Тимофеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дария Сергеева

Мать ребёнка: Пелагия Тимофеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1832

Сын: Сергеев Гавриил Сергеев

Мать ребёнка: Пелагия Тимофеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Тимофеева

Смерть
20.07.1836
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close