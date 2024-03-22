Сергей Алексеев
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти20.07.1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
10.09.1802
Сын: Аким Сергеев
Мать ребёнка: Харитина Яковлева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Малахий Сергеев
Мать ребёнка: Харитина Яковлева
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Лаврентий Сергеев
Мать ребёнка: Харитина Яковлева
Рождение ребёнка
24.10.1823
Сын: Дмитрий Сергеев
Мать ребёнка: Пелагия Тимофеева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Илья Сергеев
Мать ребёнка: Пелагия Тимофеева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дария Сергеева
Мать ребёнка: Пелагия Тимофеева
Рождение ребёнка
14.02.1832
Мать ребёнка: Пелагия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Тимофеева
Смерть
20.07.1836