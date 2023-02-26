Пелагия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

29.01.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1823

Сын: Дмитрий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Алексеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Илья Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Алексеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Алексеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1832

Сын: Сергеев Гавриил Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Алексеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Алексеев

Смерть
29.01.1846
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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