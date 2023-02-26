Пелагия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти29.01.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1823
Сын: Дмитрий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Алексеев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Илья Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Алексеев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Алексеев
Рождение ребёнка
14.02.1832
Отец ребёнка: Сергей Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Алексеев
Смерть
29.01.1846