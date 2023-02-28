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Аким Сергеев

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.09.1802

Дата смерти

05.05.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1802

Отец: Сергей Алексеев

Мать: Харитина Яковлева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.11.1819

Жена: Феврония Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
05.02.1824

Жена: Мария Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.10.1830

Дочь: Параскева Акимова

Мать ребёнка: Елена Харитонова

д.Шауры Марышинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Харитонова

Смерть
05.05.1833
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
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