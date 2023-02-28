Аким Сергеев
Место рождения
Дата рождения10.09.1802
Дата смерти05.05.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1802
Отец: Сергей Алексеев
Мать: Харитина Яковлева
Бракосочетание
23.11.1819
Жена: Феврония Семёнова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
05.02.1824
Жена: Мария Анисимова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.10.1830
Дочь: Параскева Акимова
Мать ребёнка: Елена Харитонова
д.Шауры Марышинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Харитонова
Смерть
05.05.1833
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.