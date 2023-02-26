Харитина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1802
Сын: Аким Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Алексеев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Малахий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Алексеев
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Лаврентий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Алексеев
Смерть
Неизвестно