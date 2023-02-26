Харитина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1802

Сын: Аким Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Алексеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Малахий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Алексеев

Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Лаврентий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Алексеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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