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Марфа Петрова

Место рождения

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1820

Дата смерти

22.06.1888

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Пётр Косьмин

Мать: Марфа Логгинова

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1835

Муж: Лаврентий Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.06.1837

Сын: Пётр Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1839

Дочь: Анисия (Илларионова)

Отец ребёнка: Лаврентий Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1845

Дочь: Агафия Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1848

Сын: Иван Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1853

Дочь: Анна Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
22.06.1888
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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