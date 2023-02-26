Марфа Петрова
Место рожденияд.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1820
Дата смерти22.06.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Пётр Косьмин
Мать: Марфа Логгинова
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1835
Муж: Лаврентий Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.06.1837
Сын: Пётр Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Сергеев
Рождение ребёнка
23.12.1839
Дочь: Анисия (Илларионова)
Отец ребёнка: Лаврентий Сергеев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий Сергеев
Рождение ребёнка
03.02.1845
Дочь: Агафия Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий Сергеев
Рождение ребёнка
26.06.1848
Сын: Иван Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Сергеев
Рождение ребёнка
25.07.1853
Дочь: Анна Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий Сергеев
Смерть
22.06.1888