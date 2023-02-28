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Устин Филимонов

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Филимон Давидов

Мать: Анисия (Илларионова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.06.1888

Жена: Акилина Федотова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1888

Дочь: София Устинова

Мать ребёнка: Акилина Федотова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1890

Сын: Антоний Устинов

Мать ребёнка: Акилина Федотова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1891

Дочь: Надежда Устинова

Мать ребёнка: Акилина Федотова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1894

Дочь: Татьяна Устинова

Мать ребёнка: Акилина Федотова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1896

Сын: Фёдор Устинов

Мать ребёнка: Акилина Федотова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Гордей Устинов

Мать ребёнка: Акилина Федотова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1900

Сын: Иван Устинов

Мать ребёнка: Акилина Федотова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Яков Устинов

Мать ребёнка: Акилина Федотова

Смерть
Неизвестно
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