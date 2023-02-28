Устин Филимонов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Филимон Давидов
Мать: Анисия (Илларионова)
Бракосочетание
13.06.1888
Жена: Акилина Федотова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1888
Дочь: София Устинова
Мать ребёнка: Акилина Федотова
Рождение ребёнка
02.08.1890
Сын: Антоний Устинов
Мать ребёнка: Акилина Федотова
Рождение ребёнка
12.09.1891
Дочь: Надежда Устинова
Мать ребёнка: Акилина Федотова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1894
Дочь: Татьяна Устинова
Мать ребёнка: Акилина Федотова
Рождение ребёнка
12.02.1896
Сын: Фёдор Устинов
Мать ребёнка: Акилина Федотова
Рождение ребёнка
01.01.1898
Сын: Гордей Устинов
Мать ребёнка: Акилина Федотова
Рождение ребёнка
05.11.1900
Сын: Иван Устинов
Мать ребёнка: Акилина Федотова
Рождение ребёнка
1902
Сын: Яков Устинов
Мать ребёнка: Акилина Федотова
Смерть
Неизвестно