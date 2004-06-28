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(Шелковникова) Мария Сергеевна

Место рождения

Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

25.07.1914

Дата смерти

28.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1914

Отец: Шелковников Сергей Родионович

Мать: Шелковникова (Гапонович) Таисия Степановна

Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшенников Федор Борисович

Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пшенников Федор Борисович

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
28.06.2004

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