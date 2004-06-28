(Шелковникова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.07.1914
Дата смерти28.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пшенников Федор Борисович
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
28.06.2004