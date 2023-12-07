Шелковников Сергей Родионович 23.09.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шелковников Сергей Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1891

Дата смерти

12.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелковникова (Гапонович) Таисия Степановна

Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.11.1912

Дочь: Кобелева (Шелковникова) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Шелковникова (Гапонович) Таисия Степановна

Рождение ребёнка
25.07.1914

Дочь: (Шелковникова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Шелковникова (Гапонович) Таисия Степановна

Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
12.06.1967

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