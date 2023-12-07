Шелковников Сергей Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1891
Дата смерти12.06.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.11.1912
Рождение ребёнка
25.07.1914
Дочь: (Шелковникова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Шелковникова (Гапонович) Таисия Степановна
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
12.06.1967