город Усть-Кут, город Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Усть-Кут

Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Киренский округ, Усть Кутская волость
308Усть-Кутское с., вол. пр.крестьяне338
308Усть-Кутское с., вол. пр.поселенцы182
309Усть-Кутский солев. зав.поселенцы115

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Иркутская губерния, Киренский округ, Усть-Кутская волость
село Усть-Кута
Иркутская губерния, Киренский округ
село Уст-Кута

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область
13450Усть-Кутгород обл.подч.56°47'105°38'O-48-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Усть-Кутский муниципальный район, Усть-Кутское городское поселение
25644101001г Усть-Кутгород
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