Кобелева (Шелковникова) Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1912
Дата смерти16.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Верхоленск, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобелев Иннокентий Дмитриевич
Смерть
16.10.2006