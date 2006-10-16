Кобелева (Шелковникова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева (Шелковникова) Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1912

Дата смерти

16.10.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1912

Отец: Шелковников Сергей Родионович

Мать: Шелковникова (Гапонович) Таисия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобелев Иннокентий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Верхоленск, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобелев Иннокентий Дмитриевич

Смерть
16.10.2006

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