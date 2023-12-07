Кобелев Иннокентий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелев Иннокентий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1913

Дата смерти

16.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

1880 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1913

Отец: Кобелев Илья

Мать: Кобелева Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
09.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобелева Александра Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелева Александра Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
16.05.1989
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