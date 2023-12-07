Кобелев Иннокентий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1913
Дата смерти16.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1913
Отец: Кобелев Илья
Рождение ребёнка
09.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобелева Александра Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
16.05.1989