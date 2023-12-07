Шелковникова (Гапонович) Таисия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1891
Дата смерти28.10.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1891
Рождение ребёнка
17.11.1912
Дочь: Кобелева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Шелковников Сергей Родионович
Рождение ребёнка
25.07.1914
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Шелковников Сергей Родионович
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
28.10.1964