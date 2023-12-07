Шелковникова (Гапонович) Таисия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелковникова (Гапонович) Таисия Степановна

Шелковникова (Гапонович) Таисия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1891

Дата смерти

28.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1891

Отец: Гапонович Степан Михайлович

Мать: Гапанович Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
17.11.1912

Дочь: Кобелева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Шелковников Сергей Родионович

Рождение ребёнка
25.07.1914

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Шелковников Сергей Родионович

Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелковников Сергей Родионович

Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
28.10.1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close