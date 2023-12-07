Гапонович Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1854
Дата смерти22.09.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Горнакова (Гапонович) Мария Степановна
Мать ребёнка: не указана
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.10.1891
Дочь: Шелковникова (Гапонович) Таисия Степановна
Мать ребёнка: Гапанович (Дмитриева) Евдокия Петровна
Смерть
22.09.1927