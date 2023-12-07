Гапонович Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГапонович Степан Михайлович

Гапонович Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1854

Дата смерти

22.09.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапанович (Дмитриева) Евдокия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Горнакова (Гапонович) Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.10.1891

Дочь: Шелковникова (Гапонович) Таисия Степановна

Мать ребёнка: Гапанович (Дмитриева) Евдокия Петровна

Смерть
22.09.1927

Мы используем куки для улучшения работы сайта.