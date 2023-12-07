Горнакова (Гапонович) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Гапонович) Мария Степановна

Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Гапонович Степан Михайлович

Мать: не указана

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Рафаилович

Бракосочетание
19.01.1907

Муж: Горнаков Василий Рафаилович

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.08.1907

Дочь: Чупрова (Горнакова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Рафаилович

Рождение ребёнка
03.02.1909

Дочь: (Горнакова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Рафаилович

Рождение ребёнка
06.06.1911

Сын: Горнаков Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Рафаилович

Рождение ребёнка
03.03.1914

Дочь: (Горнакова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Рафаилович

Смерть
Неизвестно

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