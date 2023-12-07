Горнакова (Гапонович) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Гапонович Степан Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Рафаилович
Бракосочетание
19.01.1907
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.08.1907
Дочь: Чупрова (Горнакова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Рафаилович
Рождение ребёнка
03.02.1909
Дочь: (Горнакова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Рафаилович
Рождение ребёнка
06.06.1911
Сын: Горнаков Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Рафаилович
Рождение ребёнка
03.03.1914
Дочь: (Горнакова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Рафаилович
Смерть
Неизвестно