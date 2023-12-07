Горнаков Василий Рафаилович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Горнакова (Гапонович) Мария Степановна
Бракосочетание
19.01.1907
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.08.1907
Дочь: Чупрова (Горнакова) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Горнакова (Гапонович) Мария Степановна
Рождение ребёнка
03.02.1909
Дочь: (Горнакова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Горнакова (Гапонович) Мария Степановна
Рождение ребёнка
06.06.1911
Сын: Горнаков Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Горнакова (Гапонович) Мария Степановна
Рождение ребёнка
03.03.1914
Дочь: (Горнакова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Горнакова (Гапонович) Мария Степановна
Смерть
Неизвестно