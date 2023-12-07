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Горнаков Василий Рафаилович

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Горнаков Рафаил Семенович

Мать: Горнакова Агрипина Федоровна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Горнакова (Гапонович) Мария Степановна

Бракосочетание
19.01.1907

Жена: Горнакова (Гапонович) Мария Степановна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.08.1907

Дочь: Чупрова (Горнакова) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Горнакова (Гапонович) Мария Степановна

Рождение ребёнка
03.02.1909

Дочь: (Горнакова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Горнакова (Гапонович) Мария Степановна

Рождение ребёнка
06.06.1911

Сын: Горнаков Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Горнакова (Гапонович) Мария Степановна

Рождение ребёнка
03.03.1914

Дочь: (Горнакова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Горнакова (Гапонович) Мария Степановна

Смерть
Неизвестно

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