Горнакова Агрипина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Горнаков Николай Рафаилович
Отец ребёнка: Горнаков Рафаил Семенович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Горнаков Рафаил Семенович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Горнаков Харитина Рафаилович
Отец ребёнка: Горнаков Рафаил Семенович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Горнаков Алексей Рафаилович
Отец ребёнка: Горнаков Рафаил Семенович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Горнаков Рафаил Семенович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Горнаков Василий Рафаилович
Отец ребёнка: Горнаков Рафаил Семенович
Смерть
Неизвестно