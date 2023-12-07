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Горнакова Агрипина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Рафаил Семенович

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Горнаков Николай Рафаилович

Отец ребёнка: Горнаков Рафаил Семенович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Горнаков Иван Рафаилович

Отец ребёнка: Горнаков Рафаил Семенович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Горнаков Харитина Рафаилович

Отец ребёнка: Горнаков Рафаил Семенович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Горнаков Алексей Рафаилович

Отец ребёнка: Горнаков Рафаил Семенович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Горнаков Петр Рафаилович

Отец ребёнка: Горнаков Рафаил Семенович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Горнаков Василий Рафаилович

Отец ребёнка: Горнаков Рафаил Семенович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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