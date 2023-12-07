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Горнаков Рафаил Семенович

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Горнаков Семен Яковлевич

Мать: Горнакова Ирина Логиновна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Агрипина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
16.02.1864

Жена: Горнакова (Инешина) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Горнаков Николай Рафаилович

Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Федоровна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Горнаков Иван Рафаилович

Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Федоровна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Горнаков Харитина Рафаилович

Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Федоровна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Горнаков Алексей Рафаилович

Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Федоровна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Горнаков Петр Рафаилович

Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Федоровна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Горнаков Василий Рафаилович

Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Федоровна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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