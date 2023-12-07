Горнаков Рафаил Семенович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1864
Рождение ребёнка
1871
Сын: Горнаков Николай Рафаилович
Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Горнаков Харитина Рафаилович
Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Горнаков Алексей Рафаилович
Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Горнаков Василий Рафаилович
Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Федоровна
Смерть
Неизвестно