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Горнакова Ирина Логиновна

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Семен Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Горнаков Иннокентий Семенович

Отец ребёнка: Горнаков Семен Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Горнакова) Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Горнаков Семен Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Горнаков Рафаил Семенович

Отец ребёнка: Горнаков Семен Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Горнаков Михаил Семенович

Отец ребёнка: Горнаков Семен Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Горнаков Алексей Семенович

Отец ребёнка: Горнаков Семен Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Горнакова) Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Горнаков Семен Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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