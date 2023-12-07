Горнакова Ирина Логиновна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Горнаков Иннокентий Семенович
Отец ребёнка: Горнаков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Горнакова) Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Горнаков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Горнаков Рафаил Семенович
Отец ребёнка: Горнаков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Горнаков Михаил Семенович
Отец ребёнка: Горнаков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Горнаков Алексей Семенович
Отец ребёнка: Горнаков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Горнакова) Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Горнаков Семен Яковлевич
Смерть
Неизвестно