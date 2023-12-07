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Горнаков Семен Яковлевич

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Горнаков Яков Афанасьевич

Мать: Горнакова Феодосья Михайловна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Ирина Логиновна

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Горнаков Иннокентий Семенович

Мать ребёнка: Горнакова Ирина Логиновна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Горнакова) Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Горнакова Ирина Логиновна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Горнаков Рафаил Семенович

Мать ребёнка: Горнакова Ирина Логиновна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Горнаков Михаил Семенович

Мать ребёнка: Горнакова Ирина Логиновна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Горнаков Алексей Семенович

Мать ребёнка: Горнакова Ирина Логиновна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Горнакова) Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Горнакова Ирина Логиновна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1858

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