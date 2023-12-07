Горнаков Семен Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Горнаков Иннокентий Семенович
Мать ребёнка: Горнакова Ирина Логиновна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Горнакова) Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Горнакова Ирина Логиновна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Горнаков Рафаил Семенович
Мать ребёнка: Горнакова Ирина Логиновна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Горнаков Михаил Семенович
Мать ребёнка: Горнакова Ирина Логиновна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Горнаков Алексей Семенович
Мать ребёнка: Горнакова Ирина Логиновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Горнакова) Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Горнакова Ирина Логиновна
Смерть
1858